نتيجة مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الاسباني.. البرسا يتحدى دفاعه وينتصر!

تحدى برشلونة دفاعه السيء وتمكن من الانتصار على خيتافي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، لحساب الجولة الثالثة في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الاحد 29-8-2021.

وحاول رونالد كومان معالجة مشكلة برشلونة الواضحة في خط الدفاع بالاعتماد على رونالد أراخو وكليمنت لينجليه، بدلًا من جيرارد بيكيه والموقوف إيريك جارسيا، ولكن دون فائدة.

ودخل برشلونة المباراة بالتشكيلة التالية: مارك آندريه تير شتيجن – جوردي ألبا – كليمنت لينجليه – رونالد أراخو – إيمرسون أباريسيدو – فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس – سيرجي روبيرتو – مارتين برايثوايت – ممفيس ديباي – أنطوان جريزمان.

فيما جاءت تشكيلة خيتافي كالتالي: دافيد سوريا – خوان إغليسياس – دجيني – ستيفان ميتروفيتش – ماثياس أوليفيرا – كارليس ألينيا – نيمانيا ماكسيموفيتش – ماورو أرامباري – ياكوب يانكتو – إنيس أونال – ساندرو راميريز.

وأخذ برشلونة زمام المبادرة مبكرًا، ففي الدقيقة الثانية مرر ديباي كرة إلى جوردي ألبا الذي أرسل عرضية منخفضة مرت من برايثوايت ووجدت سيرجي روبرتو ليضعها في الشباك مسجلًا هدف التقدم الأول للبرسا.

وسيطر خيتافي على الكرة بعد ذلك، وحاول كارليس ألينيا مباغتة تير شتيجن بتسديدة منخفضة من على بعد 25 ياردة تقريبًا من الجهة اليمنى، مرت بالقرب من القائم القريب في الدقيقة الثامنة.

واصل خيتافي الضغط على دفاع برشلونة الهش ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (19) عن طريق ساندرو راميريز، بعدما تبادل الكرة مع ألينيا بشكل رائع على حدود منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية زاحفة فشل تير شتيجن في صدها.

ووضع ممفيس ديباي برشلونة في المقدمة من جديد بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة (30)، حيث تلقى كرة على حافة منطقة الجزاء من فرينكي دي يونج، وتقدم بها قبل أن يتلاعب بدفاع خيتافي وسدد كرة قوية في الشباك الداخلية لدافيد سوريا.

وأنقذ تير شتيجن فريقه في الدقيقة (41) حينما تصدى لتسديدة ماورو أرامباري القوية على مرتين قبل أن يسقط الحارس الألماني بعد التحام قوي مع المهاجم التركي إنيس أونال الذي حاول وضع الكرة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرسا على خيتافي بنتيجة (2-1).

تير شتيجن ينوب عن الدفاع

وفي الشوط الثاني واصل تير شتيجن تألقه، وتصدى لتسديدة قوية من جاكوب جانكتو في الدقيقة (51)، لتخرج إلى الركنية التي كادت تكون شاهدة على هدف التعادل لخيتافي ولكن رأسية ستيفن ميتروفيتش علت العارضة.

وعاود تير شتيجن ظهوره في الدقيقة (60)، عندما تصدى لتسديدة نيمانيا ماكسيموفيتش الخطيرة، وحاول أرامباري بعدها بأربع دقائق بتصويبة علت العارضة.

وسجل برشلونة هدفًا ثالثًا في الدقيقة (83) عن طريق المدافع رونالد أراخو، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على صانع الهدف سيرخيو بوسكيتس.

وكان برشلونة قريب للغاية من تسجيل الهدف الثالث، حينما تلقى ديباي تمريرة من سيرجينو ديست ممفيس بتسديدة العقرب إلا أن كرته علت العارضة في الدقيقة (86).

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، ليعلن الحكم بابلو غونزاليس صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة على خيتافي بنتيجة (2-1)، في الجولة الثالثة من الدوري الاسباني.

وبهذا الانتصار، برشلونة رصيده إلى 7 نقاط، احتل بهما المركز الرابع في انتظار باقي نتائج الجولة، في المقابل ظل خيتافي دون رصيد في المركز 18.