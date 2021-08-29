نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي..فوز صعب للشياطين الحمر

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي، لحساب الجولة الثالثة، ضمن مباريات اليوم الاحد 29 أغسطس 2021.

حقق مانشستر يونايتد فوز بشق الأنفس أمام مضيفه ولفرهامبتون بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب مولينيو بإدارة من الحكم “مايك دين”.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماسون جرينوود الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 من صناعة الوافد الجديد للشياطين الفرنسي “فاران”.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، بفارق الأهداف خلف وست هام يونايتد وبفارق الأهداف أمام تشيلسي وليفربول وإيفرتون، وظل وولفرهامبتون بلا رصيد في المركز الثامن عشر.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين، وسرعان ما استحوذ مانشستر يونايتد على الكرة وبادر بشن هجمات في محاولة لاختراق دفاع وولفرهامبتون المنظم، في المقابل تراجع لاعبو وولفرهامبتون لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

ورغم استحواذ مانشستر على الكرة لكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى وولفرهامبتون الذي أهدر لاعبوه فرصتين في أول عشر دقائق.

وجاءت الفرصة الأولى في الدقيقة الثالثة وعندما أنقذ ديفيد دي خيا فريقه مانشستر يونايتد من تلقي هدف عندما انطلق أداما تراوري بالكرة حتى وصل على حدود منطقة الجزاء ومررها إلى راؤول خيمينز داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تصدى لها دي خيا.

وجاءت الفرصة الثاني لوولفرهامبتون في الدقيقة السادسة، فمن هجمة مرتدة لعبت كرة طويلة حاول فريد، لاعب مانشستر، إبعادها لتصل إلى فرانسيكسو ترينكاو الذي انطلق بها ودخل منطقة الجزاء وأصبح في مواجهة دي خيا ليسدد الكرة لحظة خروجه من المرمى إلا أن آرون فان بيساكا أبعدها قبل أن تعبر خط المرمى.

وبمرور الوقت نظم فريق مانشستر يونايتد صفوفه وفرض سيطرته على مجريات اللعب بشكل تام وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، كما استطاع منع لاعبي وولفرهامبتون من تشكيل خطورة على مرمى دي خيا من طريق الهجمات المرتدة لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 38 والتي شهدت إلغاء هدف لنانشستر يونايتد عندما مرر بول بوجبا كرة خلف مدافعي وولفرهامبتون لتصل إلى بورنو فرنانديز الذي أصبح في مواجهة خوسي سا، حارس وولفرهامبتون، وسدد الكرة إلى داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهداف بداع تسلل فرنانديز.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف الفريقان من محاولاتهما الهجومية بحثا عن تسجيل الهدف الافتتاحي ولكن كلاهما فشل في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 69 والتي كادت أن تشهد تسجيل وولفرهامبتون لهدف التقدم عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد ليقابلها غانم سايس بضربة رأس، من داخل منطقة الست ياردات، ليتصدى لها دي خيا لترتد إلى سايس مرة أخرى حيث سددها بقدمه هذه المرة لكن دي خيا تألق وتصدى لها.

بعد تلك الهجمة كثف مانشستر يونايتد من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم فيما تراجع وولفرهامبتون لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وأسفرت الهجمات المتتالية لمانشستر يونايتد عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 80 عندما توغل ماسون جرينوود بالكرة من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية لتصطدم بيد الحارس خوسي سا قبل أن تعانق الشباك.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون 1 / صفر.