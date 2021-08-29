شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف ممدوح: صفقات الأهلى تاريخية.. ويجب ضم حارس سوبر حال احتراف الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أشرف ممدوح، نجم الأهلي السابق، عن رضاه بالصفقات التى أبرمها مسئولو القلعة الحمراء فى الانتقالات الصيفية، مؤكدا أن الأهلي يحتاج صفقتين جديدتين ويكون قد أبرم موسم انتقالات تاريخي.

وقال ممدوح، فى تصريحات لبرنامج "السادسة" على قناة الأهلي، الأفضل لتشكيل الأهلي في الموسم المقبل هو استمرار محمد الشناوي فى حراسة المرمى وأمامه الثنائي بدر بانون وياسر إبراهيم أو أيمن أشرف، لاسيما أنهما ظهرا بشكل جيد الفترة الماضية.

ورشح نجم الأهلى السابق، على معلول وكريم فؤاد لقيادة الجبهة اليسرى واليمنى للأهلي في الموسم المقبل، وثلاثى الوسط السولية وديانج وحمدي فتحي يؤدون بشكل جيد، متوقعا أن يكون بيرسي تاو وميكسونى لهما دور مهم لاسيما أن الإمكانيات والمهارات والسرعات الفائقة تساعدهما على ذلك، فضلا عن استمرار محمد شريف في قيادة الهجوم.

وأشار ممدوح إلى أنه حال رحيل الشناوي يجب ضم حارس مرمى مميز في الصيف الحالي، لتعويض رحيله.