شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعاقد مع ظهير نادى الحمام لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع مصطفى رمضان الشهير بـ"عفروتو" ظهير أيمن نادى الحمام مواليد 1997 (24 عاما) لمدة أربعة مواسم. وجاء التعاقد مع اللاعب عقب إشادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير الكرة بقدراته الفنية والبدنية.

وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية والتي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي والدكتور محمد عنان طبيب الفريق .

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري نجح فى التعاقد مع لاعب الوسط الغانى مورو ساليفو مواليد 1998 "23 عاما"، عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية مع ناديه السابق "Bechem United FC"، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وخاصة فى خط الوسط.



لاعب الحمام مع مصيلحى ووكيله محمود شيحة



لاعب الحمام مع مصيلحى

وشارك "مورو" في تجمع منتخب بلاده غانا وخاض مباراة ودية أمام منتخب أوزبكستان يوم 26 مارس 2021 بملعب دولة أوزبكستان.

ووقع مورو ساليفو على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وجاء التعاقد مع اللاعب عقب إشادة حسام حسن المدير الفني للفريق، وإبراهيم حسن مدير الكرة بقدراته الفنية والبدنية.