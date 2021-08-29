شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب الحفاظ على القوام الأساسي والتجديد لبن شرقي قبل تمديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من إدارة النادي الحفاظ على القوام الأساسي للفريق بعقود تمتد لأكثر من موسمين على أقل تقدير، كشرط أساسي للموافقة على تمديد تعاقده مع الزمالك، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وطلب كارتيرون من حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، أن يضمن له الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وتحديدا زيزو وبن شرقي وطارق حامد والونش وأبو جبل، والتجديد لهم بعقود تمتد لأكثر من موسمين، وذلك لاستكمال مسيرة البطولات التي بدأها الفريق تحت قيادة كارتيرون.

كما طلب المدير الفني أن يكون هو صاحب القرار النهائي في الصفقات التي يبرمها الزمالك خلال الموسم الحالي، وكذلك تحديد مصير اللاعبين الراحلين دون أي تدخلات.

وسيتم عرض طلبات كارتيرون التي طلبها في جلسته مع رئيس الزمالك، على أعضاء اللجنة في أقرب اجتماع لحسم ملف تمديد تعاقد كارتيرون.

من ناحية أخرى تواصل حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع زوجة الراحل علاء علي، لاعب الفريق الكروى السابق، من أجل تلبية جميع طلبات أسرته، خاصة بعدما أكدت زوجته أن العلاقة مع نادى الزمالك انقطعت.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على "فيس بوك": "تواصل الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع زوجة نجمنا الراحل علاء علي، وتم التأكيد على تلبية جميع طلبات أسرة نجمنا الراحل.. نجومنا دائما في القلب".

وكانت مروة سلطان، زوجة الراحل علاء على وجهت رسالة شكر إلى لاعبى القلعة البيضاء بعد اللافتة الطيبة التى قاموا بها خلال مباراة البنك الأهلى والتى كانت مباراة تتويج الزمالك بالدورى، بعدما ارتدوا قمصاناً حملت اسم الراحل علاء على لاعب الزمالك السابق.

وقالت مروة سلطان، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "عرفت قبل المباراة بوقت قصير أن لاعبى الزمالك جهزوا لافتة لعلاء، وفرحت جدا أنا وأولادى بهذه اللافتة، وكنت أتمنى أن يكون موجودا وسط هذه الفرحة، وسعادتنا كانت مختلطة بالبكاء".

وأضافت: "أشكر لاعبى الزمالك على إخلاصهم لعلاء وفرحنا بالدورى والتكريم، عائلتى زملكاوية ومبروك لجمهور الزمالك الطيب والوفى، ونتمنى استمرار البطولات وأكثر ما يسعدنى دعاء جماهير الزمالك لعلاء باستمرار".

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، وأنهى الفريق المسابقة على الصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 34 مباراة.