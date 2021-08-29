شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف × 4 مباريات تمنح إبراهيم عادل لقب الأفضل في بيراميدز هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف إبراهيم عادل، لاعب نادى بيراميدز، الأضواء خلال مباريات الفريق السماوى الأخيرة، ليؤكد قدراته بأنه أحد أبرز المواهب القادمة في الملاعب المصرية.

وقاد إبراهيم عادل فريقه بيراميدز لتحقيق الفوز في آخر 4 مباريات في بطولة الدورى بفضل تحركاته ومهارته وأهدافه، والتي بدأها الفريق السماوى أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم أسوان بهدفين نظيفين، وبخماسية على مصر المقاصة، وأخيرا على غزل المحلة بسداسية.

ونجح نادى بيراميدز في تسجيل 15 هدفا خلال هذه المباريات الأربع، 6 أهداف منها سجلها الموهوب إبراهيم عادل، ليصل إلى الهدف العاشرة له هذا الموسم في 19 مباراة فقط، مع صناعة هدف آخر لزملائه.

وكان إبراهيم عادل قد نجح في تسجيل 4 أهداف في بطولة الكونفدرالية التي ودعها الفريق في نصف النهائي أمام الرجاء المغربى الذى توج باللقب لاحقا على حساب شبيبة القبائل الجزائرى.

ويعد إبراهيم عادل من أبرز اللاعبين المطلوبين داخل النادى الأهلى لتدعيم هجومه فى الانتقالات المقبلة، إلا أن بيراميدز يرفض بيع اللاعب الشاب لأي ناد مصري، كما يُفضل مسئولو بيراميدز رفض عروض احترافه أيضا لمدة موسم على الأقل، نظرا للحاجة لخدماته فى الموسم الجديد.