الامارات | الاتحاد المصري يفسد فرحة الزمالك بلقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري يفسد فرحة الزمالك بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة صارمة في حق لاعب الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأوقفه ثمانية شهور مع غرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير، وسب الاتحاد، وعدم احترام مراسم التتويج، والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وكانت مشادة عنيفة حدثت بين شيكابالا ورئيس اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد، خلال تسلم الفريق الأبيض درع الدوري، على أثر رفض اللجنة المنظمة نزول زوجات اللاعبين وفرق الناشئين والشباب بالنادي إلى أرض الملعب لمشاركة الفريق الأول الاحتفال باللقب الـ 13 والغائب عن الزمالك منذ 2015,

يذكر أن شيكابالا أثار جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي المصري عقب مباراة الزمالك مع الانتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة بطريقة احتفاله مع جماهير ناديه والتي طالت أنصار وعشاق الغريم التقليدي الأهلي وفقاً لما ظهر في فيديوهات تم تداولها أخيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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