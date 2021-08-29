بعد إيقافه 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه.. 5 أسباب استند عليها اتحاد الكرة لإيقاف «شيكابالا»

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، إيقاف محمود شيكابالا، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 8 شهور، وتغريمه 500 ألف جنيه، بعدما دخل في مشادة عنيفة مع أحمد مجاهد، أثناء مراسم تسليم الزمالك درع الدوري بعد التتويج الفريق الأبيض به للمرة الـ13 في تاريخه.

واستند اتحاد الكرة على 5 أسباب لإيقاف شيكابالا جاءت كالتالي:

- تكرار إثارة الجماهير، حيث أكد اتحاد الكرة في بيانه، أن شيكابالا تعمد إثارة الجماهير الزملكاوية، بعد انتهاء المباراة بعدما دخل في أزمة عيفة مع أحمد مجاهد

- تطاول اللاعب على اتحاد الكرة، واتهامه بأن رئيسه أهلاويًا وجاء من أجل افساد فرحة الزمالك.



- عدم احترام مراسم التتويج، حيث دخل اللاعب في أزمة مع رئيس الاتحاد المهندس أحمد مجاهد، بسبب رغبته في تواجد زوجته ونجله، في مراسم التتويج، وهذا مخالف للوائح.

- التجاوز اللفظي، حيث دخل شيكابالا في حالة من التجاوز اللفظي، ضد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

- الاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد، حيث طالب اللاعب من أمن ملاعب بتروسبورت، بالسماح بفتح الأبواب لدخول وزوجته ونجله أرضية الملعب، للاحتفال معه بالتتويج بالدوري، وبعد رفضهم، دخل في أزمه معهم ومع أحمد مجاهد، الذي كان يدعم قرار أمن ملعب المباراة.

كان شيكابالا قد دخل في أزمة مع أحمد مجاهد رئيس الجبلاية خلال مراسم تسليم درع الدوري لنادي الزمالك في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية أمام نادي البنك الأهلي، مما دفع الاتحاد لإلغاء مراسم التسليم.

وسيدأ تنفيذ عقوبة إيقاف شيكابالا 8 شهور، منذ اليوم مع إعلان الاتحاد المصري للعقوبة.