وفاة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق جاك روغ

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باريس: توفي الرئيس السابق للجنة الأولمبية الدولية البلجيكي جاك روغ الذي شغل منصبه من 2001 حتى 2013 عن عمر ناهز 79 عاماً، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية الأحد.

وقالت اللجنة الاولمبية في بيان "بحزن شديد نعلن عن وفاة الرئيس السابق جاك روغ. فارق الحياة عن عمر 79 عاماً".

وكان روغ الرئيس الثامن في تاريخ اللجنة الاولمبية الدولية، حيث شغل منصبه خلال 12 عاماً قبل أن يخلفه الألماني توماس باخ في عام 2013.

ونعى باخ في بيان صديقه الراحل "أولاً وقبل كل شيء، أحب جاك الرياضة والتواجد مع الرياضيين، ونقل هذا الشغف إلى كل من عرفه. كانت فرحته في الرياضة معدية".

وتابع "لقد كان رئيسًا بارعًا، ساعد في تحديث وتحويل اللجنة الأولمبية الدولية. كما كان من أشد المؤيدين للرياضة النظيفة، وحارب بلا كلل ضد شرور المنشطات".

وأردف الرئيس الحالي "منذ انتخابنا كأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، جمعتنا صداقة رائعة، واستمر هذا حتى أيامه الأخيرة".

وختم "الحركة الأولمبية بأكملها حزينة على فقدان صديق عظيم ومشجع متحمس للرياضة".

وتخصص روغ في جراحة العظام وحصل على شهادة في الطب الرياضي. كما مارس رياضة الرغبي على المستوى الدولي، وفاز في 16 مباراة دولية لبلجيكا. ولاحقًا تحول ليصبح بحارًا عالميًا حيث شارك في ثلاث دورات أولمبية في أعوام 1968 و 1972 و 1976.

وبعد مسيرته الرياضية الناجحة، انتخب رئيسًا للجنتين الأولمبية البلجيكية والأوروبية، وثم رئيسًا للجنة الأولمبية الدولية في عام 2001.