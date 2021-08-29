بطولة السعودية: الاتحاد يتعاقد مع المدرب الروماني كونترا

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الرياض: أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده رسمياً مع المدرب الروماني كوزمين كونترا، لقيادة "العميد" خلال الفترة المقبلة خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي المقال من منصبه في الأسبوع الماضي.

وكتب كونترا في حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر" مبديًا حماسه لتسلم مهامه الفنية "تحدٍ جديد" بثلاث لغات وهي الرومانية والإسبانية والإنكليزية.

وكان فريق الاتحاد أقدم على إقالة كاريلي عقب الخسارة في نهائي بطولة الأندية العربية على كأس ملك المغرب محمد السادس، أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل مثير 4-4 على ملعب "مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط من دون حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا في الاسبوع الماضي.

وسيصبح لاعب الوسط السابق كونترا، رابع مدرب يقود الإتحاد في عهد إدارة رئيسه أنمار حائلي، بعد التشيلي لويس سييرا والهولندي هينك تين كات والبرازيلي كاريلي.



وسبق لكونترا، ابن الـ 45 عاماً، أن أشرف على تدريب منتخب بلاده بين عامي 2017 و2019 ودينامو بوخارست (2017) وخيتافي الإسباني (2014-2015) وغوانزو آر اند أف الصيني.