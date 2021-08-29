شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يضم "مدافع غانى" لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري فى التعاقد مع لاعب الوسط الغانى مورو ساليفو مواليد 1998 "23 عاما"، عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية مع ناديه السابق "Bechem United FC"، وذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وخاصة فى خط الوسط.

وشارك "مورو" في تجمع منتخب بلاده غانا وخاض مباراة ودية أمام منتخب أوزبكستان يوم 26 مارس 2021 بملعب دولة أوزبكستان.

ووقع مورو ساليفو على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وجاء التعاقد مع اللاعب عقب إشادة حسام حسن المدير الفني للفريق، وإبراهيم حسن مدير الكرة بقدراته الفنية والبدنية.

وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي، والدكتور محمد عنان طبيب الفريق.