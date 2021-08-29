شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن إقالة خالد عيد بعد البقاء فى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بيانا أعلنوا فيه توجيه الشكر للجهاز الفني، بقيادة خالد عيد، والاستقرار على التعاقد مع مدير فنى جديد فى الفترة القادمة.

وخسر غزل المحلة بنتيجة 6 / 0 أمام بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد الدفاع الجوى، فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز رغم بقاء الفريق فى الدورى الممتاز.

وتجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 35 فى المركز الخامس عشر، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 46 هدفًا.