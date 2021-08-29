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شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن إقالة خالد عيد بعد البقاء فى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بيانا أعلنوا فيه توجيه الشكر للجهاز الفني، بقيادة خالد عيد، والاستقرار على التعاقد مع مدير فنى جديد فى الفترة القادمة.
وخسر غزل المحلة بنتيجة 6 / 0 أمام بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد الدفاع الجوى، فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز رغم بقاء الفريق فى الدورى الممتاز.
وتجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 35 فى المركز الخامس عشر، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 46 هدفًا.
تصدر خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة المدربين المرشحين لتدريب فريق سموحة الموسم المقبل، حال رحيل أحمد سامى المدير الفنى الحالى للفريق السكندري.
ويعد خالد عيد من أفضل المدربين فى بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم عقب الأداء القوى الذى قدمه لاعبو غزل المحلة فى المباريات، وضمان بقاء الفريق فى الدورى الموسم المقبل بأقل الإمكانيات المادية.
وكشفت تقارير صحفية أن مسئولى نادى بيراميدز قاموا بالاتصال بالمدير الفنى لفريق سموحة أحمد سامى لتولى قيادة الفريق السماوي خلفا للمدرب اليونانى تاكيس جونياس.