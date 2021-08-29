شكرا لقرائتكم خبر عن المذيع التاريخي لملعب الأنفيلد: جماهير ليفربول تعتبر محمد صلاح بطلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى جورج سيفتون، المذيع التاريخي لملعب الأنفيلد رود، استمرار الجناح الدولي محمد صلاح، ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي لمواسم عديدة وعدم الرحيل عن كتيبة "الريدز".

وقال سيفتون، في تصريحات خاصة عبر "زووم" مع الإعلامي أحمد سمير مقدم برنامج السادسة بقناة النادي الأهلي: "محمد صلاح كان بطلاً منذ يومه الأول بقميص ليفربول".

وأضاف: "صلاح لاعب جيد وشخصية رائعة تعشقها جماهير ليفربول داخل وخارج ملعب الأنفيلد".

وأكد سيفتون أن هناك تغييرات كبيرة تتم حاليا لتوسعة ملعب الأنفيلد وزيادة عدد مقاعد المتفرجين بعد الحصول على موافقة مجلس مدينة ليفربول، مؤكدا أن الإدارة الحالية لنادي ليفربول جيدة وتدير المنظومة بشكل رائع.

كما ألمح إلى رضاه عن الميركاتو الصيفي لفريق ليفربول رغم الاكتفاء بعودة هارفي إليوت من الإعارة والتعاقد مع إبراهيما كوناتي لاعب لايبزيج الألماني، مشددا على أن "الريدز" يمتلك فريقا رائعا ومدربا مميزا هو الألماني يورجن كلوب.

وقال سيفتون: "أعتبر كيني داجليش هو أفضل لاعب في تاريخ نادي ليفربول"، مؤكداً أن فريق ليفربول يقدم مستوى جيد في الموسم الحالي وهدفه العودة للتتويج بالألقاب والصعود على منصات التتويج.

واختتم حديثه قائلا: "الدوري الإنجليزي هي الجائزة الكبرى لجماهير ليفربول هذا الموسم وننتظر تحقيق ذلك".