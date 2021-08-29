شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم يعلن انتهاء إعارته لسموحة.. وموسيماني يحدد مصيره بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي، والمعار إلى سموحة، انتهاء إعارته مع الفريق السكندري بنهاية الموسم الحالي، وعودته لصفوف الفريق الأحمر بدءا من الموسم المقبل.

وأعلن عبد المنعم، عبر حسابه على موقع فيسبوك، انتهاء إعارته رسميا إلى سموحة قائلا: "مع نهايه الموسم وانتهاء إعارتى لنادى سموحة حبيت أشكر نادى سموحه برئاسة البشمهندس فرج عامر ومجلس إدارته، وكل الشكر للكابتن أحمد سامى وجهازه الفنى والطبى والعمال، وطبعاً إخواتى اللعيبة على السنة والنص بجد كنتم اسرة ليا وتشرفت بمعرفة كل فرد داخل النادى والحمد لله بذلت واشتغلت على قد ما اقدر ان احقق جزء من طموح هذا النادى وأن نكون فى المربع الذهبى هتوحشوني والله".

ولم يحسم الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، مصير عبد المنعم من البقاء في صفوف الفريق الأحمر أو تجديد إعارته لأي من الأندية الراغبة في التعاقد معه، وإن كان الأقرب هو قيده في قائمة الموسم المقبل.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي إقامة معسكر خارجي لفريق كرة القدم قبل خوض بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي يوم 24 سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأنهى النادي الأهلي مشاركاته فى بطولة الدوري الممتاز، الجمعة، بالفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المسابقة المحلية التى حصد فيها الأهلي المركز الثاني خلف الزمالك الموّج باللقب.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولى الأهلي يدرسون إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع في إحدى الدول العربية قبل التوجه إلى قطر لخوض السوبر الأفريقي الذي يسعى الأهلي للفوز به للمرة الثانية على التوالي بعدما فاز به النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة في قطر أيضاً.

وأوضح مصدر في الأهلي أن إدارة النادي تدرس حالياً مع جهاز الكرة فكرة المعسكر الخارجي وإمكانية تنفيذها وجدواها، مؤكداً أن الأدارة ستقوم بالبدء فوراً في حجز المعسكر حال الاتفاق على هذه الفكرة.