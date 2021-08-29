شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يعود إلى الأهلى رغم تصريحات فرج عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، لضغوط شديدة خلال اليومين الماضيين للتراجع عن قراره السابق بشأن عدم عودة أحمد عبد القادر حمدى لاعب الفريق المعار لنادي سموحة.

وبدأت هذه الضغوط تؤتي ثمارها حيث اقترب أحمد عبد القادر حمدي من العودة والقيد في قائمة الأهلي بالموسم المقبل، والتراجع عن فكرة تجديد إعارته.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد أكد أن أحمد عبد القادر سيستمر فى صفوف الفريق السكندري بالموسم المقبل ضمن صفقة شراء حسام حسن مهاجم سموحة في الانتقالات الصيفية، والذي انتقل للأهلي نظير مبلغ مالي وإعارة 3 لاعبين هم أحمد عبد القادر حمدي وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة.

وأكد مصدر بالأهلي أن هناك ضغوطا مورست على بيتسو موسيماني المدير الفني لعودة عبد القادر، لاسيما بعد تألق اللاعب اللافت للنظر في الموسم الحالي، وحاجة الفريق لجهوده في الموسم المقبل، لاسيما مع إجادة اللاعب اللعب في أكثر من مركز مثل صناعة اللعب والجناحين وتحت رأس الحربة.

وشدد المصدر على أن موسيماني أعاد النظر في قرار استمرار إعارة عبد القادر وقرر عودة اللاعب في الصيف الحالي، لتدعيم قائمة الفريق الأحمر في الموسم المقبل.