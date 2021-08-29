شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى: وجود السعيد وأفشة "مهم".. وسنضم إبراهيم عادل وعمار في الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ناقش مواعيد انطلاق الدورى الجديد مع اتحاد الكرة بسبب وجود مباراتين مهمتين في شهر أكتوبر للمنتخب أمام ليبيا.

قال حسام البدرى خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليًا في اتحاد الكرة: تناقشت مع اتحاد الكرة بشأن مواعيد الدورى الجديد لأننا عندنا ماتشين مع ليبيا فى أكتوبر، ويهمنا مصلحة المنتخب قبل المباراتين".

وأضاف البدرى: هناك فصل كامل للاعبى الأهلى والزمالك، ولا يتم الحديث عن أى أمور فرعية داخل المنتخب، وكلهم لاعبين أصحاب خبرات ويعلون مصلحة المنتخب".

وعن مواجهة أنجولا، قال البدرى: "تابعت أنجولا وشاهدتهم كثيرًا وحصل تطور كبير عندهم ومعاهم مدرب برتغالى عامل شغل كويس ويبحث عن تدعيم الفريق بلاعبين جدد مميزين، وعندهم ٣ لاعيبة بيلعبوا فى إنجلترا وهناك ناس بتلعب فى فرنسا والسويد وغيرها".

وأوضح مدرب المنتخب: "لا تعارض بين وجود عبد الله السعيد وأفشة فى المنتخب، ووجود عبد الله مهم جدا وأفشة يقدم مستوى رائع وهنستفيد منهم، كمان وارد جدا يكونوا الاثنين أساسيين".

وأضاف البدرى: "كان فى عناصر شباب كويسين زى ابراهيم عادل وعمار حمدى ومحمود صبرى نتابعهم وسنضمهم فى الوقت المناسب".