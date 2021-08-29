شكرا لقرائتكم خبر عن 800 ألف جنيه غرامات مالية على الزمالك فى ليلة التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم غرامات متعددة على نادى الزمالك ولاعبيه، على خلفية أحداث ليلة التتويج بالدورى عقب مواجهة البنك الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضية باستاد بتروسبورت.

وجاءت مجموع الغرامات الموقعة على نادى الزمالك ولاعبيه بقيمة 800 ألف جنيه، فضلاً عن عقوبة إيقاف محمود عبد الرزاق شيكابالا لمدة 8 أشهر بعد اشتباكه مع رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة.

وجاءت العقوبات الموقعة على نادى الزمالك ولاعبيه كالتالى..

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث فى المباراة نفسها.

-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.