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إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه فى أحداث التتويج بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء على رأسها إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه. 

 

وجاءت القرارات على النحو التالي:

-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

-إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

-إيقاف على جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

 

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادى الزمالك للهتاف الجماعى والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها ما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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