شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يعلن انتهاء إعارته للاتحاد السكندرى والعودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمار حمدي، لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري، انتهاء إعارته لزعيم الثغر بنهاية الموسم الحالي، وعودته لصفوف المارد الأحمر بدءاً من الموسم المقبل.

وأعلن عمار حمدي عبر حسابه على موقع انستجرام انتهاء إعارته رسميا إلى الاتحاد السكندري.

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عودة عمار حمدي في الموسم المقبل، لاسيما بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز في الموسم الحالي مع زعيم الثغر.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي إقامة معسكر خارجي لفريق كرة القدم قبل خوض بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي يوم 24 سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأنهى النادي الأهلي مشاركاته فى بطولة الدوري الممتاز، الجمعة، بالفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المسابقة المحلية التى حصد فيها الأهلي المركز الثاني خلف الزمالك الموّج باللقب.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولى الأهلي يدرسون إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع في إحدى الدول العربية قبل التوجه إلى قطر لخوض السوبر الأفريقي الذي يسعى الأهلي للفوز به للمرة الثانية على التوالي بعدما فاز به النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة في قطر أيضاً.

وأوضح مصدر في الأهلي أن إدارة النادي تدرس حالياً مع جهاز الكرة فكرة المعسكر الخارجي وإمكانية تنفيذها وجدواها، مؤكداً أن الأدارة ستقوم بالبدء فوراً في حجز المعسكر حال الاتفاق على هذه الفكرة.