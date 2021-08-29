أول رد من الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

علق أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة ضد القلعة البيضاء على خلفية ما حدث خلال تتويج الفريق بالدوري.

وقال نبيه خلال تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، متسائلا: “هل هذه القرارات هي عقاب للزمالك بسبب حصوله على بطولة الدوري الممتاز ؟”.

وأشار إلى أنه يترك الأمر للمسئولين للرد على هذه القرارات التي زادت على الحد المسموح به.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت عقوبات اللجنة على نادي الزمالك على النحو التالي:-

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.