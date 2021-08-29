مستند.. نص اللائحة التي أدانت شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، مجموعة من العقوبات أبرزها كان إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لمدة 8 أشهر.

أتت العقوبة لتفتح الباب عن ماهية السلوك الذي قام بها لاعب الزمالك خلال الأحداث التي أتت عقب مباراة ختام مسابقة الدوري أمام البنك الأهلي.

وسبق أن علم الخليج 365 أن الأحداث التي أتت عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي وجمعت شيكابالا مع رئيس اتحاد الكرة، أحمد مجاهد، قد دونت ضمن تقرير مراقب المباراة.

وجاء نص قرار لجنة المسابقات كام يلي: "إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها."

وقامت لجنة المسابقات بتطبيق المادة الثالثة بند 4 من لائحة العقوبات على شيكابالا بناء على تقرير مراقب المباراة.

وتقول المادة الثالثة بند 4 أن في حالة "الاعتداء الضرب على الحكم أو مساعديه أو أحد مسئولي تنظيم المباراة"، تكون العقوبة إيقاف 8 أشهر، مع غرامة مالية 200 ألف جنيه.

وتم تغليظ العقوبة من 200 ألف إلى نصف مليون جنيه، بناء على ما نسب إلى اللاعب من أخطاء تتعلق بإثارة الجماهيرة، وعدم احترام مراسم التتويج.

ويشار إلى أن نص العقوبة لم ذكر بأن ما قام به اللاعب كان "احتكاك" ولم يذكر لفظا "الاعتدار بالضرب".