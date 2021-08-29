مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي.. موقف التعاقد مع البدري وعادل.. وعروض الشناوي وناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر في النادي الأهلي موقف الإدارة مما يتردد حول ابراهيم عادل جناح فريق بيراميدز ومفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الاحد: "لا يوجد أي مفاوضات حالياً لضم إبراهيم عادل والملف تم إغلاقه، نحترم إمكانيات اللاعب وقدراته ولكن ليس هناك أي تواصل مع إدارة ناديه في الوقت الراهن".

وأضاف: "هناك موافقة من الجهاز الفني علي التخلي عن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق سواء بنظام البيع أو الإعارة، لدينا عروض لكن هناك تحفظ علي رحيله لبيراميدز دون الدخول في أسباب لذلك".

وأوضح: "ملف مصطفي البدري جناح الإنتاج الحربي تم إغلاقة نهائياً وهو خارج الحسابات، ونفس الأمر ينطبق علي شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا وليس هناك أي مفاوضات تخص الأخير في الوقت الحالي".

واختتم: "ليس هناك أي عروض رسمية في الفترة الحالية لمحمد الشناوي حارس المرمي وقائد الفريق، قلنا في فترة سابقة لا مجال لرحيله وليس هناك تفكير في ذلك وهو مستمر معنا".