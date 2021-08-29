برشلونة ينتزع فوزاً صعباً من خيتافي في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تمكن نادي برشلونة الإسباني، من الفوز على نظيره خيتافي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وسجل برشلونة هدفاً سريعا مع بداية المباراة وتحديداً في الدقيقة الثانية، بعد تمريرة من وسط الملعب وصلت إلى جوردي ألبا الذي أرسل عرضية أرضية من الجبهة اليسرى وصلت إلى سيرجيو روبيرتو الذي سددها قوية داخل الشباك.

وتمكن خيتافي من إدراك التعادل في الدقيقة 19، بعدما مرر كارليس ألينا تمريرة رائعة وصلت إلى ساندرو راميريز الذي سددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك تير شتيجين حارس مرمى برشلونة.

وتدارك نادي برشلونة الأمور سريعاً لإحراز هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة 30 من زمن المباراة، بعد تمريرة من فرينكي دي يونج الذي أرسلها إلى ممفيس ديباي والذي راوغ المدافع وسددها في مرمى فريق خيتافي.

وألغى حكم اللقاء هدفاً لصالح برشلونة في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، سجله رونالد أراوخو، بداعي التسلل على سيرجيو بوسكيتس لاعب الفريق الكتالوني.

وبذلك الفوز، رفع النادي الكتالوني رصيده من النقاط إلى النقطة 7 في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا، بينما احتل خيتافي المركز الـ18 بدون نقاط.