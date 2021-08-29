رسميًا.. المسابقات تُغرم الزمالك وإيقاف حازم إمام 4 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مجموعة من العقوبات عقب نهاية الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة دوري we المصري، حيث قام بفرض غرامة مالية على الزمالك بسبب سلوك الجماهير، إضافة إلى إيقاف حازم إمام 4 مباريات للسلوك غير الرياضي.

وأتت قرارات لجنة المسابقات كما يلي:

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

-إيقاف اسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

-إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.