مصدر في الأهلي لمصراوي: وصول 4 عروض لاستعارة ثلاثي الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشفت مصدر داخل إدارة نادي الأهلي، عن تلقي القلعة الحمراء، العديد من العروض لاستعارة ثلاثي فريق الشباب العربي بدر وشادي رضوان ومحمد فخري .

وكان الأهلي قد قرر إعارة العربي بدر في يناير الماضي للجونة وشادي رضوان ومحمد فخري للبنك الأهلي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إن العربي بدر قدم مستوى جيد في فترة إعارته مع الجونة ولديه حالياً 4 عروض للإعارة من بينهم الجونة أيضاً.

وأضاف أن شادي رضوان ومحمد فخري لديهم عروض من فاركو والبنك الأهلي بجانب بعض الأندية التي تطلب إستعارتهم.

وأوضح:" سنبحث الأمر مع اللاعبين أنفسهم وسنوافق طبقا لرؤيتهم وما يناسب النادي وسياسته خاصة بعد أن وافق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني على إعارتهم لمنحهم فرصة المشاركة أساسياً".

وأتم:" هناك عروض كثيرة للاعبي فريق الشباب، لدينا وقت لدراسة الأمر وسوف نقرر خلال أيام الموقف مع تمديد عقودهم".