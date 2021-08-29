إيقاف شيكابالا 8 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، لمدة 8 أشهر، وغرامة 500 ألف جنيه.

وأوضحت المسابقات في بيان لها، أن قرار الإيقاف جاء لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وشهدت مراسم تتويج الزمالك بالدوري، عقب مباراة الفريق الأبيض أمام البنك الأهلي، مشادة بين شيكابالا قائد الزمالك، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخه.