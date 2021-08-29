اتحاد الكرة يعلن إقامة قرعة الدوري الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن اتحاد الكرة إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز موسم 2021 - 2022، في تمام العاشرة صباح يوم الثلاثاء المقبل 31 أغسطس.

وأوضح الاتحاد أن مواعيد مباريات الدوري ستحدد في وقت لاحق.

وأشار الاتحاد إلى أن قرعة الدوري ستقام بحضور مندوبي الأندية الـ18 المشاركين في مسابقة الدوري

واجتمع اتحاد الكرة اليوم الأحد، مع ممثلي الأندية، فيما أكد مصدر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة استمع إلي اقتراحات الأندية حول شكل الموسم الجديد والتي تنوعت بين دوري المجموعتين ودوري من دور واحد ثم يتم تقسيم الفرق لمجموعتين تلعب مجموعة على البطولة وأخرى على الهبوط ليشرح رئيس اللحنة تصوره في النهاية.

ووفقاً للمصدر فإن مجاهد أبلغ مندوبي الأندية أن الدوري القادم سيقام بشكل الطبيعي ولكن سيتم ضغطه مع لعب بعض الأسابيع بدون الدوليين.