الخليج 365 ينشر كواليس اجتماع اتحاد الكرة بالأندية وشكل الدوري الجديد وموقف الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر لمصراوي إن احتماع اتحاد الكرة المنعقد حالياً في مقره بالجبلاية في حضور مندوبي الأندية شهد عرض أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لتصوره بشأن الموسم الجديد وإنهاء الموسم الحالي دون استكمال بطولة الكأس.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الأهلي وبيراميدز تمسكا باستكمال بطولة الكأس ليعرض مجاهد الأثار السلبية لاستمرار البطولة على الموسم القادم.

وقرر اتحاد الكرة إجراء تصويت على استكمال بطولة الكأس لتوافق الأندية على استمرار البطولة.

واستمع أحمد مجاهد إلي اقتراحات الأندية حول شكل الموسم الجديد والتي تنوعت بين دوري المجموعتين ودوري من دور واحد ثم يتم تقسيم الفرق لمجموعتين تلعب مجموعة على البطولة وأخرى على الهبوط ليشرح رئيس اللحنة تصوره في النهاية.

ووفقاً للمصدر فإن مجاهد أبلغ مندوبي الأندية أن الدوري القادم سيقام بشكل الطبيعي ولكن سيتم ضغطه مع لعب بعض الأسابيع بدون الدوليين.

ويجتمع اتحاد الكرة مع الأندية حاليا في مقر الجبلاية من أجل مناقشة مصير الدوري الجديد وكأس مصر للموسم الحالي بجانب بعض الملفات الأخرى منها تقنية الفيديو واستمرارها من عدمه.