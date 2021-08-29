بث مباشر ميلان وكالياري في الدوري الايطالي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وكالياري لحساب الجولة الثالثة في الدوري الايطالي على رابط يلا شوت، ضمن مباريات اليوم الاحد 29-8-2021.

يستقبل نادي ميلان نظيره كالياري على ملعب سان سيرو، في مباراة هامة للغاية للفريقين، ضمن الجولة الثالثة في الدوري الايطالي “السيري آ”.

بدأ ميلان الدوري الايطالي 2021/2022 بفوز صعب خارج الديار على سامبدوريا (1-0)، وكانت هذه هي المرة الثالثة فقط خلال المواسم الـ 11 الماضية التي تمكن فيها الروسونيري الخروج بشباك نظيفة في المباراة الافتتاحية.

ويمكن القول أن فريق ميلان حصل على البديل المثالي للحارس جيانلويجي دوناروما بالتعاقد مع حارس رين الفرنسي “مايك مينيان” الذي كان له الفضل في حصد أول 3 نقاط بتصديه للعديد من الكرات أمام سامبدوريا.

ولم يعرف ميلان طعم الخسارة أمام كالياري في آخر 8 مواجهات، انتصر في 6، وتعادل في مباراتين، وبشكل عام لم يخسر رجال ستيفانو بيولي آخر 4 مباريات على ملعب سان سيرو.

على الجهة المقابلة، تعادل كالياري في الجولة الأولى مع سبيزيا بنتيجة (2-2)، ليفشل للموسم الثامن على التوالي في الفوز بمباراته الافتتاحية في الدوري الايطالي.

وينقل بث مباشر مباراة ميلان وكالياري على القناة الرسمية لبطولة الدوري الايطالي “legacalcioserieatim”، بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”.

ويدير مباراة ميلان وكالياري الحكم الإيطالي “ماركو سييرا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت جرينتش.