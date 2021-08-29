رسمياً.. كوزمين كونترا مدرباً جديداً لنادي الاتحاد خلفاً لفابيو كاريلي

أعلن رسميًا نادي الاتحاد السعودي، تعيين المدير الفني الروماني “كوزمين كونترا” مدرباً جديداً للفريق، خلفاً للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي المقال من منصبه قبل أيام قليلة.

وكان اتحاد جدة قد أقال المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مباشرة بعد خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في الرباط يوم 21 اغسطس، أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

وكشف نادي الاتحاد عن تعيين إدارة النادي بقيادة الرئيس “أنمار بن عبد الله الحائلي” للروماني كونترا مدرباً جديداً للفريق في بيان رسمي على حساب النادي على تويتر.

وأوضح نادي الاتحاد أن المدرب الروماني وقع مع العميد لموسم واحد، لينتهي عقده في 30 يونيو 2022، مع تمني إدارة وأعضاء النادي له كل التوفيق مع الفريق.

ويأتي كونترا من تجربة مع المنتخب الوطني الروماني في الفترة من 2017 – 2019، كما سبق له الاشراف على تدريب عديد الأندية، لعلى أبرزها دينامو بوخارست الروماني و خيتافي الإسباني.