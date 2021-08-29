بث مباشر روما وساليرنيتانا في الدوري الايطالي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر روما وساليرنيتانا في الدوري الايطالي، لحساب الجولة الثانية اليوم الاحد 29 اغسطس 2021.

تنطلق مباراة روما وساليرنيتانا في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينيتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة روما ضد ساليرنيتانا على القناة الرسمية لبطولة الدوري الايطالي على موقع يوتيوب لتبادل الفيديوهات.

ويغيب عن صفوف روما كل من كريس سمولينج وليوناردو سبيناتزولا للاصابة، بينما يغيب صانع الالعاب الموهوب نيكولو زانيلو للايقاف، بسبب الطرد ببطاقتين صفراوين أمام فيورنتينا في الجولة الماضية.

وسيغيب اللاعب النرويجي ستيفن ستراندبيرج عن صفوف ساليرنيتانا بداعي الطرد في المباراة الماضية، ومن المحتمل غياب فيسيل بداعي إصابة في الركبة.

ويحتل روما تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد «جوزيه مورينيو» المرتبة السادسة في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 3 نقاط حققهم بعد الفوز على فيورنتينا بثلاثة اهداف لهدف في الجولة الأولى، أما فريق ساليرنيتانا فيحتل المركز ال15 دون نقاط بسبب خسارته من بولونيا 2/3، وشهدت المباراة مشاركة النجم الدولي التونسي وجدي كشريدة مع ساليرنيتانا.

ولعب روما ضد ساليرنيتانا في مباراتين خلال موسم 1999/1998، في الدوري الايطالي، وفاز روما في الذهاب 3-1 وخسر في الإياب 2-1.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة روما وساليرنيتانا في الدوري الايطالي