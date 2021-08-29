الميركاتو الصيفي 2021 | بيراميدز يتغلب على الزمالك ويوقع مع نجم الوداد المغربي

تغلب نادي بيراميدز المصري، على بطل الدوري المصري نادي الزمالك في صفقة صانع ألعاب نادي الوداد البيضاوي المغربي “وليد الكرتي”، ونجح في التعاقد معه قبل أيام قليلة على إغلاق الميركاتو الصيفي 2021.

وكان الزمالك المصري مستعداً للتعاقد مع وليد الكرتي مقابل التخلي عن أحد لاعبيه حميد أحداد أو محمد أوناجم الذي لعب الموسم الماضي بنظام الاعارة مع الوداد، إلا أن بيراميدز حسم الصفقة في نهاية المطاف، وفقاً لمصادر صحفية مغربية.

وعلم موقع “le360 سبور المغربي”من مصادر موثوقة، أن وليد الكرتي رفقة وكيل أعماله “كريم بلق”، قد وقع عن بعد وبشكل رسمي عقد انتقاله لفريق بيراميدز المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يقلع باتجاه مصر للانضمام إلى فريقه الجديد.

وأوضح التقرير ذاته، أن فريق بيراميدز المصري اشترى ما تبقى من عقد الكرتي رفقة الوداد المغربي، ووقع بصفة رسمية في كشوفات الفريق المصري عقدًا يمتد لثلاث مواسم رياضية قادمة.

وبصم وليد الكرتي البالغ من العمر 26 عاماً على ظهور مميز رفقة الوداد منذ انضمامه من أولمبيك خريبكة، ولعب رفقته 32 مباراة خلال الموسم الماضي بمعدل 2.625 دقيقة، وساهم فى 10 أهداف، سجل 5 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى .

وحقق الدولي المغربي لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2017 مع الوداد على حساب النادي الأهلي، بالإضافة إلى 4 بطولات للدوري المغربي inwi، آخرها في الموسم الماضي 2020/2021، فضلا عن بطولة السوبر الأفريقي 2018 على حساب نادي تي بي مازيمبي الكونغولي.