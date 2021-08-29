اون تايم تُباغت بين سبورت وتنقل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022

اقتربت مجموعة قنوات اون تايم سبورت المصرية من الحصول على حق بث مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، في مفاجأة غير متوقعة للناقل الحصري بين سبورت القطرية.

وأكدت مصادر صحفية اتفاق قنوات اون تايم سبورت مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف على نقل مباريات مصر في تصفيات مونديال قطر على البث الفضائي والبث الأرضي، وقد تكون البداية من مباراة انجولا يوم الاول من سبتمبر المقبل ضمن الجولة الأولى، والمقرر لها على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة.

وسيلعب منتخب مصر مباراته الثانية أمام الجابون يوم الخامس من سبتمبر المقبل، في مدينة ليبرفيل.

ووضع المنتخب المصري في المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى المونديال رفقة منتخبات «أنجولا والجابون وليبيا».

وانطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام البدري يوم أمس السبت 28 اغسطس دون اللاعبين الدوليين.