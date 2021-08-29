بث مباشر الوحدات والجليل في الدوري الاردني رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الوحدات والجليل في الدوري الاردني للمحترفين على رابط يلا شوت، لحساب الجولة الـ15، ضمن مباريات اليوم الاحد 29 أغسطس 2021.

يحل الوحدات ضيفاً ثقيلاً على الجليل في ختام منافسات الجولة الـ15 من الدوري الاردني للمحترفين، وذلك على ستاد الحسن بمدينة إربد.

تنطلق صافرة بداية مباراة الوحدات والجليل في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل مباراة الوحدات والجليل في الدوري الاردني على القناة الاردنية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يدخل المارد الأخضر لقاء اليوم في صدارة جدول ترتيب الدوري الاردني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن السلط والرمثا الثاني والثالث على الترتيب.

وسيسعي الوحدات بقيادة المدرب “عبدالله أبو زمع” الى اقتناص الثلاث نقاط من مضيفه من أجل الابتعاد في صدارة جدول الترتيب وتوسيع الفارق الى 4 نقاط بينه وبين ملاحقيه.

كان الوحدات قد استعاد نغمة الانتصارات الجولة الماضية في الدوري الاردني عقب فوزه على الفيصلي بنتيجة 2-صفر، قبل أن يسقط في فخ الخسارة الجولة قبل الماضية أمام الرمثا بنتيجة 2-3.

على الجانب الآخر يُعاني فريق الجليل هذا الموسم حيث يقبع في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، على بعد نقطة واحدة من أول مراكز الهبوط، وسيسعي اليوم الى الخروج بنتيجة إيجابية أمام ضيفه الوحدات.

كان الجليل قد تعرض للهزيمة السادسة له في الدوري الاردني هذا الموسم بالجولة الماضية أمام ضيفه الرمثا بنتيجة صفر-1، وتعادل الفريق في 6 مباريات، ولم يحقق سوى فوزين حتى الآن.