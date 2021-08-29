بث مباشر لايبزيج وفولفسبورج في الدوري الالماني رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة لايبزيج وفولفسبورج في الدوري الالماني على رابط يلا شوت، لحساب الجولة الثالثة، ضمن مباريات اليوم الاحد 29 أغسطس 2021.

يستقبل فولفسبورج نظيره لايبزيج على أرضية ملعب فوكسفاجن آرينا في اليوم الثاني من منافسات الجولة الثالثة في الدوري الألماني (بوندسليجا).

تنطلق صافرة بداية مباراة لايبزيج وفولفسبورج في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “توبياس ستيلر”.

وينقل بث مباشر مباراة لايبزيج وفولفسبورج في الدوري الالماني على قناة بي إن سبورت الفرنسية، بالأضافة الى قناة سكاي سبورت آرينا، وايضا تنقل على قناة فاموس الاسبانية.

يدخل ريد بول لايبزيج اللقاء فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 3 نقاط، حصدهم خلال مشاركته فى جولتين خسر الأولى أمام نادي ماينز بنتيجة هدف دون رد، وتمكن من الفوز فى الجولة الثانية أمام نادي شتوتجارت برباعية نظيفة.

وسيسعي اليوم الثيران الحمراء بقيادة المدرب “يوليان ناجلسمان” الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من مضيفه من أجل التقدم في جدول الترتيب والدخول في المنافسة على لقب البوندسليجا.

على الجانب الآخر يحتل فولفسبورج المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 6 نقاط، حققهم خلال فوزه فى الجولة الأولى أمام نادي يوخوم بنيتجة هدف دون رد، وفي الجولة الثانية أمام نادي هيرتا برلين تمكن من الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

وسيسعي اليوم فريق الذئاب بقيادة المدرب الهولندي “أندرياس يونكر” الى استغلال البداية القوية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في البوندسليجا لأقتناص صدارة جدول الترتيب.

وتعود آخر مواجهة جمعت بين لايبزيج وفولفسبورج الى يوم 16-5-2021 عندما ألتقيا بالجولة الـ33 في الدوري الالماني الموسم الماضي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

فولفسبورج – لايبزيج

ملعب فوكسفاجن آرينا

الدوري الالماني (الجولة 3)

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تشكيلة فولفسبورج الاساسية اليوم: كوين كاستيلس – كيفين مبابو – ماكسينس لكروا – جون بروكس – جيروم روسيليون – خافير شالجير – ماكسيمليان أرنولد – ريدل باكو – ماكسيمليان فيليب – ريناتو ستيفين – فوتر فيغورست.

تشكيلة لايبزيج الاساسية اليوم: بيتر جولاسي – لوكاس كوليسترمان – ويلي أوربان – محمد سيماكان – يوسكو جفارديول – تايلر آدمز – أمادو هيدارا – كريستوفر نكونكو – إيميل فورسبيرج – دومينيك سوبسلاي – آندري سيلفا.