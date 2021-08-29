عاجل | تشكيلة برشلونة الاساسية امام خيتافي في الدوري الاسباني

تعرف على تشكيلة برشلونة الاساسية امام خيتافي بالجولة الثالثة في الدوري الاسباني، التي ستقام على ملعب الكامب نو، ضمن مباريات اليوم الاحد 29-8-2021.

كشف رونالد كومان تشكيلة برشلونة الاساسية امام خيتافي، والتي شهدت عودة الحارس الألماني “مارك آندريه تير شتيجن”، بعد غيابه عن الفريق لمدة زادت الشهرين ونصف.

وكان تير شتيجن يعاني من إصابة في الوتر الرضفي بساقه اليمنى خلال الموسم الماضي، ولكنه قرر إجراء العملية الجراحية الثانية بعد نهاية مشوار برشلونة في جميع المسابقات.

وقرر كومان إجراء تعديلان في خط الدفاع، فبغض النظر عن مشاركة رونالد أراخو بدلًا من إيريك جارسيا الذي تعرض للطرد في الثوان الأخيرة من المباراة الماضية أمام أثلتيك بلباو.

سيلعب الظهير البرازيلي إيمرسون أباريسيدو على حساب الأمريكي سيرجينو ديست على الجهة اليمنى، وعاد الفرنسي كليمنت لينجليه على حساب جيرارد بيكيه في قلب الدفاع.

واخيرًا وبعد طول انتظار لن يتواجد بيدري لوبيز في تشكيلة برشلونة الاساسية اليوم بعدما لعب 90 دقيقة في الجولة الافتتاحية و61 دقيقة في مباراة بلباو على الرغم من تلاحم موسمه بسبب مشاركته مع منتخب اسبانيا الاولمبي في طوكيو 2020.

والتالي تشكيلة برشلونة الاساسية:

مارك آندريه تير شتيجن

جوردي ألبا – كليمنت لينجليه – رونالد أراخو – إيمرسون أباريسيدو

فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس – سيرجي روبيرتو

مارتين برايثوايت – ممفيس ديباي – أنطوان جريزمان