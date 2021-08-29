الامارات | مصارع مصري خارق.. يفطر 30 بيضة ويتغدى نصف خروف أو "5 كيلو سمك" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مصارع مصري خارق.. يفطر 30 بيضة ويتغدى نصف خروف أو "5 كيلو سمك" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح المصارع المصري أشرف محروس الشهير بـ"كابونجا" حديث الشارع المصري بمحاولته الطموحة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما ألهب حماس المراقبين بعروضه الخارقة في الشوارع أمام الناس، إذ يجرّ سفناً، ويسحب سيارات وشاحنات بأسنانه.

وكشف "كابونجا" عن نفاصيل ملفتة في حياته، وسلط الضوء على غذاءه وأسلوب حياته والعوامل التي أسهمت في جعله رجلاً خارقاً خصوصاً بعدما جرّ آلة حفر ثقيلة تزن أربعة آلاف طن فى هيئة قناة السويس.

وقال في تصريحات لبرنامج "ناس أونلاين" المصري إنه يمتلك قوة خارقة منذ الصغر ويتدرب كل يوم ويمارس تمارين شاقة حتى يحافظ على مستواه ساعيا ليدخل موسوعة غينس للأرقام القيتسية كأقوى رجل بالعالم، مشيراً إلى أنه يفطر 30 بيضة صباحاً، وبإمكانه تناول نصف خروف على الغداء، أو خمسة كيلو غراماً من الأسماك، فيما يتدرب في اليوم مرتين، مدة الواحد تراوح أربع ساعات.

ويزن "كابونجا" 150 كيلو غراماً، ونجح أخيراً في شد شاحنة بأسنانه تزن 16 طن، ويسعى لسحب الطائرات والقطارات في الفترة المقبلة لكنه بانتظار استخراج التصاريح اللازمة من وزارة الطيران المدني والسكك الحديدية في مصر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news