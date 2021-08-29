الامارات | رونالدو يخفض راتبه مع مانشستر يونايتد 6 ملايين إسترليني.. ويبقى الأعلى أجراً!

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يخفض راتبه مع مانشستر يونايتد 6 ملايين إسترليني.. ويبقى الأعلى أجراً! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل صفقة انتقال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (5 كرات ذهبية) من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، موضحة أن "الدون" وافق على تخفيض أجره بمقدار ست ملايين جنيه إسترليني من أجل الانضمام إلى الفريق الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة بأن النجم البرتغالي وعلى الرغم من تخفيض راتبه سيكون الأعلى أجراً في مانشستر يونايتد، إذ يحصل على 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (20 مليون إسترليني سنويا) بعدما كان يتقاضى 500 ألف إسترليني أسبوعيا، أي ما يعادل 26 مليون إسترليني سنوياً.

ويأتي في الترتيب الثاني خلف رونالدو بقائمة الأعلى أجراً، الحارس ديفيد دي خيا، الذي يحصل على 375 ألف إسترليني أسبوعيا، بحسب الصحيفة البريطانية.

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