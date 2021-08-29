رغم تسليمة للزمالك.. «مفاجأة» بشأن درع الدوري الموجود داخل دولاب بطولات الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من البلبلة أثارتها صورة حسام حسن، مهاجم الأهلي الجديد القادم حديثًا من فريق سموحة، مع درع الدوري الممتاز في دولاب بطولات الأهلي.

وأثارت الصورة جدلا واسعًا في الساعات الماضية، خاصة أن الأهلي قام بتسليم درع الدوري إلى اتحاد الكرة، من أجل تسليمه إلى نادي الزمالك، بطل النسخة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز 2022.

ورغم إشارة بعض التقارير التي تم نشرها منذ 3 سنوات أن الأهلي احتفظ بالنسخة القديمة من الدوري الممتاز بعد موافقة مسؤولي اتحاد الكرة باعتباره بطل الدوري 42 مرة، إلا أن مصادر داخل الأهلي واتحاد الكرة فجروا مفاجأة كبيرة بشأن نسخة درع الدوري المتواجدة في دولاب بطولات الأهلي بالوقت الجاري.

ورد مصدر داخل النادي الأهلي: «قمنا بتسليم نسخة درع الدوري إلى اتحاد الكرة في الأيام الماضية بعد تتويج الزمالك باللقب، والنسخة المتواجدة في دولاب بطولات الأهلي هي نسخة مُقلدة». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف: «الأهلي بطل الدوري 42 مرة وهو الأكثر تتويجًا بالبطولة بفارق كبير عن باقي منافسيه، ومن حقنا وضع نسخة مُقلدة في دولاب البطولات مدون عليها أبطال الدوري كما هو مدون على النسخة الأصلية».

عمرو الجنايني: درع الدوري القديم في اتحاد الكرة

وفي نفس السياق، قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة سابقًا، إن درع الدوري القديم يتواجد في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية.

وأكد الجنايني في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»: «خلال فترة تولينا المسؤولية، تسلم الأهلي النسخة الجديدة من درع الدوري، أما الدرع القديم فيتواجد في اتحاد الكرة».