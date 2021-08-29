«مش عشان نعمل لقطه ومشاهدات نهين الناس».. مي حلمي في مرمى الانتقادات بعد انسحاب لاعب الزمالك السابق من برنامجها.. عمرو عرفة: «مش ذنب الضيف إنه يستحمل كِبرك».. وأيمن بهجت قمر يطالب الأعلى للإعلام بالتدخل

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرضت الإعلامي مي حلمي لانتقادات حادة بعد طريقة حوارها غير مناسبة مع نجم الزمالك السابق أحمد صالح، مما دفع الأخير لانسحابه من برنامجها.

وكان برنامج "الحكم"، والذي تقدمه الإعلامية مي حلمي، قد شهد انسحاب أحمد صالح، من البرنامج اعتراضاً على طريقة تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة، بشأن احتفالية الفارس الأبيض بالتتويج بدرع الدوري، وأزمة قائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" مع رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أحمد مجاهد.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، نشر المخرج عمرو عرفة مقطع من الحلقة، معلّقاً بالقول: "الكلام ده لا يرضي اهلاوي ولا زملكاوي".

وأضاف عرفة: "فيه فرق ما بين حد بيحترم مهنته كمذيع وحد تاني شايف انه اكبر منها فبيتكبر علي ضيوفه .. مش ذنب الضيف المؤدب انه يستحمل كِبرك و كويس انه مشي وساب البرنامج ".

واختتم المخرج تغريدته بالقول: "يا ريت الدرس يكون وصل .. اشك".

وعلّق الإعلامي شريف عامر على المقطع الذي نشره المخرج السينمائي، حيث أعرب عن دهشته من طريقة تعامل الإعلامي مي حلمي مع ضيفها الكابتن أحمد صالح، حيث اكتفى بالقول: "إيه ده؟".

من جانبه، كتب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر تغريدة تعليقاً على تعامل مقدمة البرنامج مي حلمي مع نجم الزمالك السابق.

وقال بهجت قمر في تغريدته: "انا اهلاوي وبرفض الطريقه اللي اتعامل بيها الكابتن احمد صالح".

وأضاف الشاعر الغنائي: "ياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطه ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس بجد مشهد سئ ومهين وده بيدل ان المحتوى فاضي حقيقي عيب اوي".

وخلال الحلقة، تطرقت مي حلمي مع أحمد صالح خلال استضافتها له في البرنامج، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، للحديث عن ما بدر من شيكابالا خلال احتفالات الفريق بلقب الدوري الممتاز، في إشارة منها إلى تفاعل قائد الفريق مع سب جمهور الزمالك لجمهور الأهلي.

وطالب صالح بالحديث عن الواقعة الأخيرة التي حدثت خلال احتفالات درع الدوري أولاً، قبل الحديث عما فعله شيكابالا، إلا أن الإعلامية رفضت هذا.

كما تحدثت مي حلمي مع صالح بطريقة اعتبرها لاعب الزمالك السابق أنها "غير مناسبة"، وهو الأمر الذي دفعه لترك البرنامج.

وقال صالح للإعلامية: "لو هتتكلمي معايا بالطريقة دي أنا ممكن أمشي وأسيب البرنامج"، لترد مي حلمي على نجم الزمالك قائلة: "معنديش اي مشاكل أقفل الحلقة حالاً".