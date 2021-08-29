شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون مدافع الأهلى يحتفل بعيد ميلاد ابنه بلحظات عائلية مميزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المغربى بدر بانون، مدافع النادى الأهلى، بعيد ميلاد ابنه عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، ونشر بانون صوراً جمعته بابنه وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا أغلى من حياتى".



ابن بدر بانون (1)



ابن بدر بانون (2)



ابن بدر بانون (3)

من جهته، كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى وممثل النادى الأحمر فى اجتماع اتحاد الكرة المنعقد حالياً بمقر الجبلاية بمشاركة كل أندية الدوري الممتاز، رفض فكرة اقتراح اتحاد الكرة بإلغاء كأس مصر هذا الموسم قائلا، "كفاية وافقنا على ضغط مباريات الدورى وخسرنا اللقب يبقى كمان نلغى الكأس ليه".

ويحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اجتماع الأندية اليوم مع اتحاد الكرة ممثلا عن القلعة الحمراء، ويترقب الجهاز الفني للأهلي تحديد مواعيد مباريات كأس مصر من قِبَل اتحاد الكرة، لتحديد موقفه من قبول الجدول أو الاعتراض عليه، وكذلك وضع خطة تحضير الفريق الأحمر للمنافسة على حصد اللقب المحلي، لاسيما بعد خسارة لقب الدوري فى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة لصالح الزمالك.

ويتحفظ مسئولو الأهلي على فكرة ضغط مباريات الكأس ولعب مباراة كل 72 ساعة، كما كان يحدث في مسابقة الدوري، خاصة أن قبول الإدارة الحمراء بذلك تسبب فى إرهاق لاعبيه وتراجع مستواهم البدني نتيجة توالي المباريات دون راحة، وكان نتيجة ذلك فقدان اللقب بعدما وصل الفارق بينه وبين الزمالك إلى 4 نقاط بنهاية المسابقة، كما يرفض تكرار سيناريو اللعب بدون اللاعبين الدوليين سواء المحليين او الاجانب مثلما حدث فى واقعة اللعب بدون عناصر المنتخب الاوليمبى التى شاركت فى اوليمبياد طوكيو وماترتب عليها من فقدان نقاط مؤثرة فى سباق التنافس على لقب الدوري.