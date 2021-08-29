شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: 17 ناديا وافقت على استكمال بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ومندوب النادى فى اجتماع الأندية اليوم، أن 17 ناديا قاموا بالتصويت على استكمال مسابقة كأس مصر الموسم الحالي، وذلك خلال اجتماع الأندية الذى عقد اليوم باتحاد الكرة.

وأضاف حسين السيد عقب انتهاء الاجتماع، إن الأندية رفضت إلغاء المسابقة، كما تم التصويت على إقامة الدورى الموسم المقبل وفقا لنفس هيئة وشروط المسابقة فى الموسم المنقضي أخيرا والذى حصل الزمالك على لقبه.

واستعرض اتحاد الكرة أبرز إحصائيات الموسم الجارى بانتهاء مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنها أنجزت الموسم الحالي إقامة 6178 مباراة موزعة كالتالي:

• 306 مباريات في القسم الأول للدوري العام

• 720 مباراة في القسم الثاني بالإضافة إلى إعادة 3 مباريات

• 337 مباراة للكرة النسائية ( القسم الأول: 156 مباراة - القسم الثاني: 162 مباراة - كاس مصر : 19 مباراة )

• 2241 مباراة في القسم الثالث بالإضافة إلى إعادة 12 مباراة

• 2012 مباراة في القسم الرابع بالإضافة إلى إعادة 11 مباراة

• 510 مباراة في بطولات الشباب والناشئين

• بالإضافة إلى مسابقات الفروع التي بلغت 7120 مباراة لكل مسابقات الناشئين ، و 1959 مباراة في مهرجانات البراعم.

وعقدت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة اجتماعا اليوم، الأحد، مع أندية الدورى الممتاز لمناقشة ترتيبات الموسم الجديد، وشكل المسابقة فى ظل الارتباطات الكبيرة للمنتخبات والأندية فى الفترة المقبلة بجانب المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية ببطولة كأس مصر.

وناقشت اللجنة اتحاد الكرة مع الأندية 3 تصورات لشكل الدورى الجديد، سيتم طرحها على الأندية فى الاجتماع، ويتمثل التصور الأول فى إقامة مسابقة الدورى بشكلها الطبيعى من دورين ذهاباً وإياباً، مع ضغط المباريات بشكل كبير، كما حدث فى الموسم الحالى.

أما التصور الثانى فهو إقامة مسابقة الدورى العام من مجموعتين، تضم كل مجموعة 9 فرق، ويتم وضع الأهلى والزمالك على رأس المجموعتين قبل عمل دورة رباعية فى النهاية لحسم اللقب، والتصور الثالث هو إقامة الدورى الجديد من دور واحد فقط على أن تقام المباريات على ملاعب محايدة.وسيتم عرض هذه التصورات على الأندية فى الاجتماع اليوم ، ومناقشة إيجابيات وسلبيات كل مقترح، لاتخاذ القرار النهائى قبل انطلاق الموسم الجديد.