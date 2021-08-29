شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يتواصل مع أسرة الراحل علاء على لتلبية جميع طلباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع زوجة الراحل علاء علي لاعب الفريق الكروى السابق، من أجل تلبية جميع طلبات أسرته، خاصة بعدما أكدت زوجته أن العلاقة مع نادى الزمالك انقطعت.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على "فيس بوك": "تواصل الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع زوجة نجمنا الراحل علاء علي، وتم التأكيد على تلبية جميع طلبات أسرة نجمنا الراحل.. نجومنا دائما في القلب".

وكانت مروة سلطان، زوجة الراحل علاء على وجهت رسالة شكر إلى لاعبى القلعة البيضاء بعد اللافتة الطيبة التى قاموا بها خلال مباراة البنك الأهلى والتى كانت مباراة تتويج الزمالك بالدورى، بعدما ارتدوا قمصاناً حملت اسم الراحل علاء على لاعب الزمالك السابق.

وقالت مروة سلطان، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "عرفت قبل المباراة بوقت قصير أن لاعبى الزمالك جهزوا لافتة لعلاء، وفرحت جدا أنا وأولادى بهذه اللافتة، وكنت أتمنى أن يكون موجودا وسط هذه الفرحة، وسعادتنا كانت مختلطة بالبكاء".

وأضافت: "أشكر لاعبى الزمالك على إخلاصهم لعلاء وفرحنا بالدورى والتكريم، عائلتى زملكاوية ومبروك لجمهور الزمالك الطيب والوفى، ونتمنى استمرار البطولات وأكثر ما يسعدنى دعاء جماهير الزمالك لعلاء باستمرار".

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، وأنهى الفريق المسابقة على الصدارة برصيد 80 نقطة، جمعها من 34 مباراة.