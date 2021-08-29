شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يغلق باب رحيل مصطفى فتحى لبيراميدز، الأهلى يحدد شروطه لاستكمال بطولة كأس مصر.. ممنوع النقص والضغط.

الأهلى يحدد شروطه لاستكمال بطولة كأس مصر.. ممنوع النقص والضغط

يرفض النادى الأهلى فكرة خوض مباريات كأس مصر هذا الموسم منقوصاً من أى لاعبيه، كما يرفض فكرة اللعب كل ثلاثة أيام بشكل مضغوط، فى ظل حالة الإرهاق البدنى المسيطرة على لاعبيه، وأكد مصدر أن الأهلى، ممثلا فى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، سيرفض خلال اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة اليوم فكرة التنازل عن المطالب السابقة مهما كانت التوابع.

الزمالك يغلق باب رحيل مصطفى فتحى لبيراميدز

أغلق مسئولو نادى الزمالك باب رحيل مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق المعار إلى سموحة بشكل نهائى إلى صفوف بيراميدز، بعدما ترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية عن إمكانية انضمامه للفريق السماوى .

هانى عبد الهادى يتوج ببرونزية رفع الأثقال فى دورة الألعاب البارالمبية

نجح هاني عبد الهادي، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، فى التتويج بالميدالية البرونزية، خلال منافسات وزن 88 كجم لرفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو، ليحقق الميدالية السادسة لمصر فى الدورة. 4 أندية مهتمة بضم مصطفى شوبير بعد قرار ضم حارس جديد أبدى عدد من أندية الدوري الممتاز اهتمام باستعارة مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، لتدعيم صفوفها في الموسم المقبل، لاسيما بعد قرار لجنة التخطيط بالأهلي التعاقد مع حارس مرمى سوبر في وجود الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي.

يبحث مسئولو النادى الأهلى مع أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلى، خلال الأيام الحالية، العروض التى وصلت بعض لاعبى الفريق، خاصة الذين تقرر رحيلهم عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.