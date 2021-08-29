شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يوجه رسالة شكر لسموحة بعد انتهاء فترة الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد عبد القادر، لاعب النادى الأهلى، رسالة شكر إلى مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة فرج عامر، وكذلك الجهاز الفنى واللاعبين، عقب انتهاء إعارته للفريق السكندرى، وكتب عبد القادر عبر إنستجرام، "أولا أود أن أشكر نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر على الدعم والمساندة فى الفترة الماضية، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أيضا على دعمهم وأتمني أن أكون حققت هدف النادى هذا الموسم بالتواجد في المربع الذهبي وأخيرا كل التوفيق للموج الأزرق فيما هو قادم".



أحمد عبد القادر

وسادت حالة من الغضب بين جنبات النادى الأهلى بسبب تراجع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، عن قراره السابق بإعادة أحمد عبد القادر حمدى لاعب الفريق المُعار لسموحة.

وانتقد الكثيرون فى الأهلي على صعيد المدربين فى قطاع الناشئين بل وأفراد فى جهاز الكرة، قرار موسيمانى بتأجيل عودة أحمد عبد القادر للأهلي.

ورغم أن المدير الفنى للأهلى كان قد طلب عودة أحمد عبد القادر حمدى بنهاية الموسم الجارى إلا أن المدير الفنى تراجع ومنح الضوء الأخضر للاعب للاستمرار فى النادى السكندري.

ويرى كثيرون أن أحمد عبد القادر قدم مستوى جيداً للغاية مع سموحة الموسم المنقضى وكان أحد نجوم الدورى المصرى واستحق العودة للأهلى للاستفادة من قدراته الفنية العالية، لكن المدير الفنى كان له رأى آخر، الأمر الذى أثار حالة من الغضب فى القلعة الحمراء.

وسجل أحمد عبد القادر 9 أهداف وصنع 4 أهداف مع سموحة، وتوقع كثيرون عودة اللاعب للأهلى لكن موسيمانى قرر بقاء اللاعب مع سموحة حيث دخل ضمن صفقة حسام حسن المُنتقل من سموحة للأهلي.