شكرا لقرائتكم خبر عن روقا "الزمالك" يقترب من الاتحاد السكندرى بعد مكالمة مصيلحى والتوأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الانتقال لصفوف الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما قرر اللاعب الرحيل عن القلعة البيضاء بسبب ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسى مع الفارس الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وتلقى "روقا" أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز، إلا أنه أصبح أقرب للانتقال لصفوف زعيم الثغر، بعدما تلقى والده مكالمة هاتفية من محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد، والتوأم حسام وإبراهم حسن المدير الفنى ومدير الكرة يبدون رغبتهم فى الحصول على خدمات اللاعب.

ويضع محمد أشرف روقا فريق الاتحاد السكندرى ضمن أولويات المرحلة المقبلة، لاسيما أنه من المتوقع أن يشارك الفريق السكندرى فى البطولة العربية بالنسخة اللمقبلة.

وكان مسئولو الاتحاد السكندري حصلوا على توقيع محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، في صفقة بيع نهائي، سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال أيام.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الاتحاد السكندري جلسة مع نظرائهم في الزمالك لتوقيع العقود وإنهاء الصفقة بشكل رسمي، بعدما أبدى اللاعب رغبته فى الرحيل للعودة مرة أخرى للمشاركة، بعدما جلس على دكة البدلاء في ميت عقبة معظم فترات الموسم الجاري.

وجاء الاتفاق مع عبد السلام، بعدما تأكد بقاء حسام حسن مع زعيم الثغر في الموسم المقبل، علما بأن العميد هو من طلب التعاقد مع اللاعب، وأصر عليه في ضوء الرغبة في تدعيم الخط الخلفي للاتحاد الذى يعانى من نقص كبير في الموسم الجاري؛ بسبب الإصابات المتكررة.