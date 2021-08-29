شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يحتل المركز الرابع فى كأس العالم 3x3 بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل المنتخب المصري لكرة السلة 3x3 للناشئين تحت 18 سنة المركز الرابع في بطولة كأس العالم المقامة في المجر. وخسر منتخب مصر فى مباراة تحديد المراكز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم أمام منتخب بيلاروسا بنتيجة 21-9 فى اللقاء الذى أقيم عصر اليوم الأحد.

وتعد هذه المشاركة الأولى لمنتخب مصر فى بطولة كأس العالم لكرة السلة 3x3 تحت 18 سنة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز في جميع مباريات دور المجموعات وربع النهائي فيما خسر لقائي نصف النهائي وتحديد المركز الثالث والرابع.

ويضم المنتخب الرباعي عبدالله ناصر ومحمود وليد ومؤمن طارق خيري وأحمد ياسر ريحان.