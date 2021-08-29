"الحكام الأجانب والمشاكل الزمنية".. مجاهد يناقش اقتراحات الأندية للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

عقد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة اليوم الأحد، مع مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد، لمناقشة المشاكل الزمنية التي تعترض المسابقة في موسمها الجديد، كما استمع لاقتراحات الأندية في هذا الصدد للاسترشاد بها قبل أن يعلن الاتحاد المصري قراراته في هذا الشأن.

واستعرض مجاهد في بداية الاجتماع الارتباطات الخارجية للمنتخب الوطني والأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، وفي مقدمتها فترات الأجندة الدولية خلال الشهور الثلاثة المقبلة التي تتخللها تصفيات كأس العالم ثم المشاركة في بطولتين كبيرتين هما كأس العرب وبطولة الأمم الأفريقية خلال ديسمبر ويناير المقبلين.

كما جدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم دعوته للأندية لتشكيل رابطة أندية المحترفين لإدارة مسابقة الدوري بنفسها.

كما طرح رئيس الاتحاد المصري على الأندية التوصل إلى نظام متفق عليه بين الجميع فيما يختص بالمطالبة بحكام أجانب لبعض المباريات ، مشيرا إلى أن الاتحاد ليس لديه مشكلة في ذلك طالما سيتم إقرار نظام على الجميع قبل بداية المسابقة.