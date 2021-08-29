مصدر لمصراوي: النجوم يحصل على قيمة القسط الأول من بيع كريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال مصدر، إن النادي الأهلي قام بتحويل مبلغ 7 ملايين جنيه مؤخرا إلي نادي النجوم عبارة عن القسط الأول من قيمة شراء الظهير الأيمن كريم فؤاد.

وأوضح المصدر ليلا كورة ان نادي النجوم يتبقي له مبلغ 8 مليون جنيه سيحصل عليه من الأهلي علي قسطين وفقا لاتفاق جري وقت توقيع العقود.

وأعلن الأهلي منذ أيام، التوقيع مع كريم فؤاد لمدة خمس سنوات قادمة بعدما اجتاز اللاعب كل الفحوصات الطبية بنجاح.

وتتضمن صفقة كريم بعض الإمتيازات الأخرى يحصل عليها نادي النجوم منها مليون جنيه حال حصول الأهلي على لقب الدوري، ومليون جنيه عند الفوز بدوري أبطال أفريقيا، بجانب مليون جنيه أخرى حال المشاركة في 5 مباريات مع المنتخب الأول، بجانب نسبة من إعادة بيع اللاعب تصل الي 25%.