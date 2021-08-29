فاركو يعلن التعاقد مع عبد الله بكرى لمدة 4 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن نادي فاركو –الصاعد حديثا للدوري الممتاز- التعاقد مع عبد الله بكرى لاعب بيراميدز السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد المركز الإعلامي للنادي، أن بكري وقع عقدا مدته 4 مواسم مع فريق فاركو.

صفقة بكري هي الخامسة لنادي فاركو الذي سبق وأعلن التعاقد مع الجزائري رزقي حمرون قادمًا من شبيبة القبائل الجزائري، محمد فؤاد القادم من العين السعودي، النيجيري كينجسلي سوكاري القادم من صفوف الصفاقسي التونسي.، ومحمود عماد لاعب بتروجيت.

جدير بالذكر أن نادي فاركو صعد لدوري we المصري للمرة الأولى في تاريخه.